Juve-Fiorentina, le ultimissime sulle probabili formazioni

La 22esima giornata di Serie A prosegue domani con il lunch match delle 12:30 tra Juve e Fiorentina. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni dell’incontro dell’Allianz Stadium.

Sarri dovrebbe mandare in campo i suoi con il 4-3-1-2, con Ramsey alle spalle di Dybala e Ronaldo, mentre Higuain dovrebbe partire dalla panchina. Tra i pali Szczesny, linea difensiva composta da Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. A centrocampo ci dovrebbe essere Pjanic in cabina di regina, ai suoi lati Bentancur e Rabiot. Solito 3-5-2 per Iachini deve fare i conti con le assenze per squalifica di Milenkovic e Caceres: davanti a Dragowski, quindi, insieme a Pezzella ci saranno Ceccherini e il nuovo arrivato Igor, mentre Lirola e Dalber agiranno sulle corsie laterali. A centrocampo Benassi, Badelj e Pulgar, con Castrovilli ancora out. In attacco, Chiesa sarà a supporto di Cutrone.

JUVE-FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

JUVE (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Ronaldo. All. Sarri

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Cutrone. All. Iachin

Foto: Twitter ufficiale Juventus