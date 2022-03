Juve, finisce 1-1 l’allenamento congiunto con la Pro Sesto. Ok Zakaria, per Alex Sandro lavoro a parte

La Juventus, in attesa dei rientri dei nazionali, sta proseguendo la preparazione del derby d’Italia contro l’Inter . Oggi la squadra bianconera ha disputato, in mattinata alla Continassa, un allenamento congiunto con la Pro Sesto, squadra di Serie C. Un test di un’ora, disputato sotto la pioggia, terminato 1-1. Per la Juve è andato in gol Daniele Rugani, mentre per la Pro ha segnato Grandi. Ha preso parte al test Zakaria, mentre Alex Sandro ha svolto parte dell’allenamento.

FOTO: Sito Juventus