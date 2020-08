Juve eliminata: non basta un doppio Ronaldo. Il Lione va ai quarti di Champions League

La Juventus vince 2-1 con il Lione ma viene eliminata dalla Champions League, dopo la sconfitta dell’andata e a causa del gol in trasferta. Prima frazione caratterizzata dagli errori del direttore di gara Zwayer. Sono due i rigori assegnati nel primo tempo, entrambi abbastanza dubbi. Al 12′ Bentancur scivola e Bernardeschi sgambetta Aouar. La situazione poco chiara manda in confusione l’arbitro, che concede il penalty. Dal dischetto Depay non sbaglia, anzi realizza un pregevole cucchiaio. L’equilibrio si ristabilisce al 43′ quando è proprio Depay ad allargare il braccio sulla punizione di Pjanic. Proteste veementi degli ospiti che devono sottostare alla decisione di Zwayer: il rigore viene trasformato da Cristiano Ronaldo. Nella ripresa, l’asso portoghese realizza una rete da applausi: gioco di gambe che destabilizza la retroguardia francese e tiro mancino che non lascia scampo al portiere Lopes. Alla Juventus non basta il 2-1, in virtù della sconfitta rimediata a Lione nello scorso mese di febbraio. Al 63′ Bonucci ha l’occasione per calare il tris sugli sviluppi di un corner ma sfiora il palo. Al 78′ il Lione sfiora il gol con Caqueret che chiede il rigore per fallo di Ramsey su Dembelè. Nel finale nuovo infortunio per Dybala. L’argentino esce con noie fisiche. Nell’altra sfida, il Manchester City supera 2-1 il Real Madrid grazie alle reti di Sterling e Gabriel Jesus. La rete del Real porta la firma di Benzema. Protagonista in negativo per i blancos Varane in entrambi i gol subiti. Il Lione affronterà proprio gli uomini di Guardiola ai quarti.

Foto: spazioj