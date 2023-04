Juve e Verona senza gol all’intervallo. Traversa di Danilo

Subito pericoloso il Verona con un passaggio di Veloso in area, sulla respinta pallone goloso per Duda: tiro insidioso ma centrale, blocca Szczesny. Al 14′ ancora un’occasione per il Verona: la palla da centro area va sul secondo palo a sinistra, dove Depaoli prova a colpire di controbalzo con Szczesny fuori equilibrio, ma il tiro è largo di poco.

Al 24′, punizione di Cuadrado, destro che però finisce alto. Al 37′, grossa chance per la Juve, punizione di Danilo, destro deviato dalla barriera sulla traversa. Finisce senza gol il primo tempo all’Allianz Stadium.

Foto: Instagram personale