Juve, è ufficiale l’arrivo del centrocampista Hamza Rafia dal Lione. Le cifre

La Juve piazza un colpo di prospettiva. Dopo quanto anticipato da L’Equipe, ora c’è anche l’ufficialità: il club bianconero ha acquistato Hamza Rafia, centrocampista classe ’99 prelevato dal Lione. Il giocatore, che era stato già convocato per il ritiro della squadra Under-23, si trasferisce in bianconero per 400mila euro, ai quali si aggiungeranno un massimo di 5 milioni di bonus più il 20% sulla futura rivendita.

Transfert de Hamza Rafia à la Juventus. Toutes les infos ⤵https://t.co/yU72AChao2 — Olympique Lyonnais (@OL) July 16, 2019

Foto: sito ufficiale Lione