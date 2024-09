Juve e Roma non si superano. Finisce 0-0 a Torino

Finisce 0-0 il posticipo tra Juve e Roma, una gara molto equilibrata e con pochi squilli da ambo le parti.

A Torino, giara equilibrata e molto tattica. Alcuni squilli di Soulé e Pellegrini per la Roma, con conclusioni non precise. La Juve ha risposto con la velocità di Cambiaso e al 42′ ha costruito la prima vera palla gol del match, con un cross di Mbangula per Vlahovic che ha colpito sporco, bravo Svilar a deviare in corner. Grande equilibrio a Torino, il secondo tempo può dire tanto, visto anche le panchine molto ampie delle sue squadre.La Juve inserisce subito due pezzi da 90 arrivati dal calciomercato, Koopmeiners e Conceicao. Subito chance per Vlahovic che però mastica la conclusione. Anche De Rossi cambia e si gioca la carta Dybala, il grande ex della gara. La Juve prende maggiore possesso del campo ma costruisce poco fino all’80’, se non con un tiro murato di Conceicao e Yildiz.

Gara che si spinge fino al 90′, quando è la Roma ad avere la grande chance con un tiro da fuori di Angelino che sfiora il palo con Di Gregorio immobile. Al 93′ su una ripartenza, chance per Yildiz, ma il tiro finisce alto.

Finisce 0-0 Juve e Roma. Gara con pochi squilli. La Juve sale a 7, ancora senza gol subiti, sempre in vetta ma non più da sola. La Roma a 2, un solo gol fatto, secondo 0-0 in tre partite.

A Udine, vittoria dell’Udinese 1-0 sul Como. Decide Brenner al 43′. Friulani nel gruppo delle prime. Como ultimo con un punto.

Foto: Instagram Juve