Juve e Napoli si eguagliano: 0-0 all’intervallo

Gara intensa allo Juventus Stadium tra Juve e Napoli, ma non troppe emozioni in questo primo tempo, nel big match delle 18. Giusto 0-0 all’intervallo a Torino. Gara che va a sprazzi, con momenti a favore dell’una e momenti a favore dell’altra. Bene McTominay, che impensierisce Di Gregorio intorno alla mezz’ora, ma centrale. Juve pericolosa con diversi cross di Yildiz, neutralizzati dalla difesa partenopea, e un tiro di McKennie, murato. All’ultimo minuto, pericoloso Politano, da calcio di punizione, para ancora Di Gregorio. Da segnalare l’infortunio per Meret, per problemi muscolari, esordio per Caprile.

Foto: Instagram Politano