Juve e Lazio qualificate. Fantastico Di Maria, tripletta a Nantes. Per i biancocelesti 0-0 a Cluj

La Juve di Massimiliano Allegri, trascinata da un super Di Maria, batte 3-0 il Nantes nel ritorno dei playoff di Europa League. L’attaccante argentino segna una tripletta poderosa in casa di francesi. I primi due gol nel primo tempo: l’argentino prima sblocca la gara al 4′ con un incredibile tiro a giro che si insacca al sette, qualche minuto dopo semina il panico in area di rigore e di tacco cerca la doppietta. Il pallone carambola sul braccio di Pallois e per l’arbitro non ci sono dubbi: calcio di rigore e cartellino rosso. Dagli undici metri il Fideo non sbaglia per il 2-0 dei bianconeri. Non sono mancati momenti di tensione: dalla Tribune Loire è stata lanciata una bottiglia verso i giocatori della Juventus, un episodio che ha costretto l’arbitro Sanchez a far fare un annuncio dallo speaker. Palo anche di Kostic nel primo tempo che sfiora il tero gol.

Juve che nella ripresa ha sfiorato ancora più volte il tris. Prima Kean e poi Vlahovic sfiorano la terza rete. Al 78′ occasione caotica. Alex Sandro spreca il 3-o. nel rimpallo, palla che finisce a Di Maria che colpisce di testa, para Lobont e nella respinta di fatto Alex Sandro mura Vlahovic a colpo sicuro.

Ma sul colpo di testa di Vlahovic la palla è entrata tutta, e quindi 3-0 Juve e tripletta dell’argentino. Si tratta della prima tripletta in Europa per l’ex Real e PSG.

La Juve alla fine rischia, il Nantes sfiora il gol della bandiera, ma i bianconeri passano agli ottavi di Europa League dopo la paura dell’andata.

Passa anche la Lazio che pareggia 0-0 in Romania dopo l’1-0 dell’Olimpico. La squadra di Sarri si è fatta vedere in avanti, non rendendosi particolarmente pericolosa. I padroni di casa invece hanno avuto una ghiotta occasione con al minuto 20′ con Krasniqi.

Nella ripresa espulso Muhar del Cluj per doppio giallo. La Lazio gestisce il pareggio a reti bianche e accede agli ottavi di finale della Conference League grazie alla bella magia di Immobile nella gara di andata.

Foto: Instagram Di Maria