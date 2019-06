Juve, è la settimana di Sarri. Le ultime, tra retroscena e depistaggi

Da pochi minuti ha avuto inizio la settimana che porterà Maurizio Sarri alla Juve. Non sono previste sorprese, al netto di speculazioni e tormentoni infiniti, molto presto si potranno tirare le somme e ci saranno molte cose da dire. Premessa: non abbiamo avuto notizie di un incontro ieri a Palazzo Parigi tra Paratici e Sarri, infatti non ne abbiamo parlato. Semplicemente perché Paratici era a Ischia, mentre l’allenatore non era ancora rientrato da Londra. Vi avevamo detto che i giorni per il ritorno in Italia di Sarri con un volo privato sarebbero stati tra sabato e domenica, con possibile ulteriore slittamento di qualche ora. Paratici è atteso martedì a Napoli per la consegna di un premio, vedremo cosa accadrà oggi e se ci saranno spostamenti, comunque stiamo per entrare nel vivo. Ribadiamo il concetto: Ramadani è andato via venerdì sera con il via libera del Chelsea e l’indennizzo può essere concordato su eventuali operazioni future o su sconti legati ad affari già fatti (per esempio il prestito di Higuain da gennaio). Per Sarri è pronto un triennale (alternativa biennale con opzione), accordo completamente raggiunto. Sarri non si è liberato per restare a spasso, questo è automatico, né ha discorsi in piedi – da settimane – con altri club italiani. E’ la settimana…

Foto: twitter ufficiale Europa League