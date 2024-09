Juve, è finalmente l’ora di Luiz e Koopmeiners

Il campionato è finalmente tornato, e alle 18:00 ci presenta un match che può porci degli interessanti spunti, soprattutto dal lato Juve: Empoli-Juventus. Dopo una lunga attesa, molto probabilmente vedremo per la prima volta Douglas Luiz e Koopmeiners dal primo minuto, pedine indispensabili per la rosa di Motta, e che quest’anno saranno assoluti protagonisti. L’olandese agirà quasi sicuramente sulla trequarti, andando alla ricerca degli spazi, tentando conclusioni da fuori e legando il gioco. L’olandese sarà indispensabile come perno tra la mediana e l’attacco bianconero, compito fondamentale per ottenere una delle caratteristiche tattiche più importanti per il tecnico ex Bologna: la squadra corta e i reparti molto vicini. Per quanto riguarda il brasiliano, invece c’è da sfatare un mito: non è un mediano. O ancor meglio, è un ruolo che può interpretare (anche con buoni risultati) ma con tutta probabilità non saranno quelli i compiti che Motta andrà a richiedergli. Paradossalmente, Douglas Luiz rende molto meglio nella trequarti avversaria, grazie anche al grande lavoro svolto su di lui da Emery, suo ex allenatore. Il classe ’98 fa della conduzione palla e del possesso il suo marchio di fabbrica, ma ama agire tra le linee, e molto probabilmente sarà proprio ciò che farà alla Juve. Proprio per questo, nei due davanti alla difesa (oltre a Douglas) Motta schiererà quasi sempre uno tra Locatelli e Thuram, centrocampisti in grado di dare più equilibrio e fisicità, e che possano agire qualche metro più indietro rispetto all’ex Aston Villa. Dopo il pareggio contro la Roma, la Juve è pronta a tornare alla vittoria. E con due giocatori così in campo, il compito sarà sicuramente più semplice. Ma occhio all’Empoli.

Foto: Instagram Juventus