Juve, due colpi. E ora l’attesa per fare tris ma anche poker

La Juventus ha chiuso due colpi di fondamentale importanza, Nico Gonzalez e Francisco Conceicao, confermando la tendenza che vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi. Ovvero due esterni sicuri, il terzo che potrebbe clamorosamente arrivare in caso di uscita di Kostic e Chiesa. Su quest’ultimo sta lavorando il suo agente Ramadani, all’interno delle difficoltà del Barcellona che conosciamo e che dovrebbero portare a sbloccare la trattativa per l’esterno figlio d’arte. La Juventus è disposta a chiudere anche per 15 milioni senza bonus, scaricherebbe comunque un ingaggio molto pesante. A quel punto potrebbe entrare in scena, come anticipato, Sancho che alla Juve ci andrebbe molto volentieri e che è sempre più ai margini del Manchester United. Ma bisogna aspettare perché la priorità della Juve oggi è sbloccare la famosa vicenda Koopmeiners negli ultimissimi giorni di mercato. La Juve non mai ha perso la fiducia per l’olandese e noi abbiamo tenuto sempre la stessa linea: quindi il tris è Koopmeiners che può diventare poker con Sancho.

Foto: Instagram Fiorentina