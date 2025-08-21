Juve, Douglas Luiz è a Caselle in partenza per l’Inghilterra. Sarà un giocatore del Nottingham Forest

21/08/2025 | 11:48:28

E’ durata solo una stagione l’avventura in Serie A di Douglas Luiz. Il brasiliano lascia la Juventus e torna in Premier. Il giocatore è in partenza dall’aeroporto di Caselle per raggiungere l’Inghilterra e iniziare la sua nuova avventura al Nottingham Forest. Il centrocampista, dopo aver salutato i presenti è entrato all’interno dello scalo pronto a prendere il volo e sottoporsi nel pomeriggio alle visite mediche prima di firmare il suo nuovo contratto con il Forest. Affare da circa 30 milioni più bonus che vanno a rimpinguare le casse della Vecchia Signora.

Foto: Instagram personale