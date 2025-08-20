Douglas Luiz-Nottingham Forest, svolta annunciata e dirittura

Douglas Luiz in chiusura al Nottingham Forest, confermando quanto vi abbiamo anticipato in tre passaggi (1, 5 e 15 agosto). Operazione ormai ai dettagli, la Juventus era partita da una base di 30 milioni più 5 di bonus, si accontenterà di 2-3 milioni in meno pur di trovare una chiave per il futuro del centrocampista brasiliano che aveva ormai deciso di lasciare i bianconeri. E soprattutto per fare in modo che Douglas Luiz resti in Inghilterra senza dubbi sul riscatto, evitando che sia soltanto di passaggio. Il vero desiderio del centrocampista brasiliano era quello di tornare in Premier dopo l’eccellente parentesi con l’Aston Villa.

Foto: Instagram Douglas Luiz



