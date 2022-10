Juve, doppia seduta in vista dell’Empoli. Pogba parzialmente in gruppo

La Juve prosegue il percorso di avvicinamento alla sfida di venerdì sera all’Allianz Stadium, contro l’Empoli. Come si legge sul sito ufficiale del club, oggi il gruppo ha lavorato in doppia seduta: al mattino si è focalizzato su esercitazioni dedicate allo sviluppo dell’azione e sulle situazioni di gioco per la manovra offensiva. Pomeriggio improntato al lavoro sulla forza su base individuale. Ha lavorato parzialmente con la squadra Paul Pogba.

Foto: twitter Juve