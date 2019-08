Juve, domani test con la Triestina. CR7 lavora ancora a parte

La Juventus si avvicina all’ultimo test prima dell’inizio del campionato che la vedrà impegnata domani allo stadio Nereo Rocco contro la Triestina. Oggi i bianconeri hanno affrontato un’unica seduta, trovandosi al JTC nel pomeriggio per dedicarsi a una serie di esercizi di tecnica, prima di affrontare la partitella e concludere con la parte tattica. Ancora lavoro differenziato per Cristiano Ronaldo, per il lieve affaticamento all’adduttore sinistro accusato mercoledì mattina. Domani, si legge sul sito ufficiale dei bianconeri, la squadra sarà nuovamente in campo al mattino e al termine dell’allenamento partirà per Trieste, dove, alle 20:30, affronterà i friulani.

Foto: Juventus Twitter