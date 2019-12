Juve, domani la partenza per Riad. Le ultime su Szczesny e Alex Sandro

La Juve ha concluso il 2019 in campionato nel modo migliore: battendo la Samp e conquistando la matematica certezza di concludere l’anno in vetta alla classifica (in attesa di sapere se a pari merito con l’Inter o in solitaria). Ma le fatiche non sono finite: c’è una Supercoppa contro la Lazio da giocare, fra pochi giorni, a Riad. “Ecco perché il gruppo – si legge nel sito ufficiale del club bianconero – rientrato ieri sera da Genova, si è ritrovato questa mattina alla Continassa. Scarico per chi ha giocato ieri, possessi palla e partitella per il resto del gruppo: questo il menu della giornata per i bianconeri, che domani si alleneranno al mattino, per partire, nel primo pomeriggio, per Riad, dove domenica si gioca contro la Lazio. Da segnalare che Szczesny ha svolto attività personalizzata tra palestra e campo, mentre Alex Sandro si è sottoposto a seduta fisioterapica”.

La Juve in campo al #JTC dopo la Samp. Le ultime dalla Continassa ⚽https://t.co/50hCuzP3Sr️ pic.twitter.com/91YCgTeTmy — JuventusFC (@juventusfc) December 19, 2019

