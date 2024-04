Juve, De Sciglio torna in gruppo. Tutti a disposizione per Allegri

La Juventus ha ripreso gli allenamenti in vista della gara contro la Roma. Massimiliano Allegri può sorridere, perché ha tutto il gruppo a disposizione, compreso De Sciglio che non era stato convocato contro il Milan. Domani allenamento mattutino per i bianconeri, attesi dalla sfida alla Roma del prossimo weekend, dall’incontro interno contro la Salernitana del 12 maggio, dalla trasferta di Bologna e dalla chiusura stagionale, in casa, contro il Monza. Il 15, la finale di Coppa Italia a Roma con l’Atalanta.

Foto: twitter Juve