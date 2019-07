Juve, De Ligt è atterrato a Caselle: ora il primo abbraccio bianconero. Le immagini

Tutto confermato: Matthijs De Ligt è atterrato in questi minuti con un aereo privato all’aeroporto di Caselle. Il difensore olandese, prossimo rinforzo della Juve, è atteso domani alle visite mediche di rito, anticamera della firma sul contratto e del successivo annuncio. Un’operazione da 75 milioni complessivi tra parte fissa e bonus, come raccontato, un colpo di assoluto spessore per la difesa di Sarri. Di seguito le immagini dell’arrivo di De Ligt divulgate dalla Juve sul proprio account Twitter.

Foto: Twitter ufficiale Juve