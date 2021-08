Juve, Danilo lascia il numero 13 e prende il 6. Un omaggio a Scirea

In casa Juventus, il difensore brasiliano Danilo ha cambiato il proprio numero di maglia, decidendo di riporre il numero 13 che lo ha accompagnato in queste stagioni, per cambiarlo con il numero 6, che alla Juventus è il numero della Leggenda di Gaetano Scirea.

Lo stesso brasiliano sui social ha commentato la scelta con le seguenti parole:

“Una scelta non casuale: un omaggio a chi per questa maglia ha sudato e faticato, con in testa sempre il lavoro e la correttezza. Noi siamo pronti per una nuova stagione, e tu lo sei?”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Danilo (@daniluiz2)

Foto: twitter Juventus