Juve, Danilo dà forfait. Non ci sarà stasera a Monza

La Juventus non avrà il brasiliano Danilo questa sera per la gara di Monza. Il brasiliano risultava tra i convocati di Thiago Motta per la trasferta all’U-Power Stadium, ma già da ieri era in bilico a causa di una leggera distorsione alla caviglia. Danilo non era partito con la squadra per la Lombardia, ma vista la vicinanza della trasferta, si era deciso in un ulteriore provino questa mattina per capire se il giocatore avesse dovuto raggiungere i compagni. Ma dopo un allenamento mattutino, Danilo non ha risolto il problema e a questo punto non si unirà alla squadra in terra brianzola. Juve che quindi in difesa schiererà Savona a destra, Kalulu e Gatti centrali e a sinistra McKennie, anche se Cambiaso è nell’elenco dei convocati.

Foto: sito Juventus