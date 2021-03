Juve, Cristiano Ronaldo verso la panchina con la Lazio: titolari Morata-Kulusevski

Cristiano Ronaldo, con ogni probabilità, partirà dalla panchina nel big match di questa sera tra Juventue e Lazio. E’ quanto trapela da Torino. L’attaccante portoghese non è al top della forma dopo i tanti impegni ravvicinati degli ultimi giorni e mister Pirlo pensa quindi di schierare dal 1′ Kulusevski con Morata.

Nonostante l’importanza della gara, la scelta sarebbe stata fatta di comune accordo, tra il portoghese e il tecnico bianconero, per arrivare più brillante alla gara con il Porto di martedì.

Visto comunque le non ottimali condizioni di Morata, non è escluso che Ronaldo possa comunque entrare a gara in corso.

Foto: Twitter Juventus