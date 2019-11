Juve, CR7 su Twitter: “Concentrato per recuperare e tornare presto”

Cristiano Ronaldo salterà la gara Atalanta-Juventus di domani a causa del fastidio già percepito prima della sosta. Intanto, su Twitter, il fenomeno portoghese ha pubblicato il seguente messaggio: “Concentrato sul mio recupero, per tornare presto”. La Juve, martedì, affronterà l’Atletico Madrid e CR7 vuole esserci.

Focused on my recovery to come back soon!⚽💪🏽 pic.twitter.com/mMNcqRiJ0W

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 22, 2019