Juve, CR7 è a Torino: subito in campo per l’allenamento

La Juventus ha continuato a mantenere alta la concentrazione, in attesa di conoscere il calendario che la attende: dopo una fase di riscaldamento, oggi il gruppo ha lavorato in campo con il pallone, disputando anche una partitella a campo aperto. Da segnalare, come riporta il sito ufficiale, che Cristiano Ronaldo ha preso regolarmente parte all’allenamento odierno. Domani si riparte: appuntamento per la squadra nella tarda mattinata.

Foto: Juventus Twitter