Juve, con lo Zenit due soli precedenti. Unico marcatore, Del Piero. C’era anche Chiellini

Zenit San Pietroburgo e Juventus si affrontano questa sera alle 21 alla Gazprom Arena, stadio che ospiterà la finale della competizione. Le due squadre arrivano da due vittorie alla seconda giornata del Gruppo H. Lo Zenit ha interrotto una striscia di otto gare senza vittorie in Champions League, battendo il Malmö per 4-0 a San Pietroburgo e andando in gol con quattro giocatori diversi, mentre la Juventus si è imposta 1-0 a Torino contro il Chelsea con una rete di Federico Chiesa.

I bianconeri sono a punteggio pieno grazie al 3-0 alla prima giornata a Malmö, mentre lo Zenit ha tre punti perché aveva esordito perdendo 1-0 sul campo del Chelsea.

L’unico precedente tra le due squadre risale al 2008/09, stagione di esordio dello Zenit nella fase a gironi di UEFA Champions League, con una squadra ambiziosa, guidata dalla stella Arshavin, che aveva appena fatto un grande Europeo 2008.

La Juventus ha vinto 1-0 alla prima giornata a Torino, con gol di Alessandro Del Piero al 76′ su calcio di punizione, mentre il ritorno a San Pietroburgo alla quinta giornata, il match si è concluso sullo 0-0. Un risultato che permise ai bianconeri di Ranieri di blindare il primo posto nel girone, con la Juve che veniva dal doppio successo contro il Real Madrid e la standing ovation del Bernabeu per Del Piero. C’è un giocatore, ancora oggi protagonista, che era in campo anche 13 anni fa, ovvero, Giorgio Chiellini che ha giocato per intero entrambe le partite in quel 2008.



