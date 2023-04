Juve, Chiesa è un giallo. Il giocatore ha ancora male al ginocchio

La Gazzetta dello Sport ricostruisce il momento di Federico Chiesa, un punto di domanda che tanti tifosi juventini e appassionati si stanno ponendo. L’attaccante della Juventus, nuovamente non convocato ieri per la gara con il Verona, ha ancora dei fastidi al ginocchio destro, non quello operato un anno fa ricordiamolo.

Come si legge sulla Gazzetta, Chiesa ha avuto una discussione anche con lo staff medico, con il ragazzo che sta iniziando anche a perdere la pazienza e ad essere sconfortato. Gli esami che ha svolto Chiesa, hanno sempre dato esito negativo, quindi non ci sono problemi seri. Ma Federico ha dolore.

Così lo staff medico della Juve ora sta pianificando di indagare più a fondo con un’artroscopia a fibra ottica. Un esame ancora più approfondito, per far tranquillizzare anche Chiesa e i suoi tifosi, per quello che resta un giallo della stagione della Juventus.

Foto: Instagram Juve