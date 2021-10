Juve, buone notizie dall’infermeria: nessuna lesione per Bernardeschi e Kean

La Juventus ha diramato un report sul proprio sito ufficiale in merito alle condizioni di Federico Bernardeschi e Moise Kean, col primo uscito contuso da Inter-Juve e il secondo neanche convocato per la gara: “Bernardeschi, nel corso del match di ieri sera, ha riportato una lieve distorsione della spalla destra, gli esami a cui è stato sottoposto hanno escluso lesioni capsulo-legamentose. Kean, a seguito dell’affaticamento muscolare alla coscia destra riferito al termine dell’allenamento di sabato, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni muscolari. Le condizioni di entrambi verranno monitorate di giorno in giorno”.