Juve, buona la prima. Chivas battuto 2-0 con i gol di Da Graca e Compagnon

Prima amichevole e prima vittoria per la Juve nella tournée in America. A Las Vegas la Juventus dei ragazzi parte bene. Marco Da Graca apre le danze, Mattia Compagnon chiude il discorso: sono loro i due calciatori dell’Under 23 bianconera che hanno deciso la prima amichevole stagionale con i messicani del Chivas.

Allegri schiera Di Maria, Pogba e Gatti dal primo minuto e l’ultimo arrivato Bremer in panchina, ma che trova spazio nella ripresa. Riposo programmato per Bonucci, Vlahovic e McKennie che non hanno disputato la gara.

Buone indicazioni di Pogba, Di Maria deve trovare an cora la forma migliore, ma tutto sommato Allegri può ritenersi soddisfatto. Prossima amichevole per i bianconeri a Dallas, dove la Juve affronterà il Barcellona nella notte tra il 26 e il 27 luglio.