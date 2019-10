Juve-Bologna, le ultimissime sulle probabili formazioni

Dopo la sosta per le nazionali, riparte il campionato. Domani in campo anche la capolista Juve, che alle ore 20.45 ospita il Bologna allo Stadium. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni:

Sarri dovrebbe schierare Buffon tra i pali, in difesa la linea a quattro sarà composta da Cuadrado (in vantaggio su Danilo), Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. A centrocampo recuperato Ramsey, ma il gallese dovrebbe accomodarsi in panchina; dietro le punte dovrebbe esserci Bernardeschi, mentre Higuain potrebbe essere preferito a Dybala. Mihajlovic è partito per Torino e dovrebbe andare in panchina. Il tecnico serbo dovrebbe optare per Denswil in difesa, out Dijks, ci sarà Krejci sulla sinistra. Fuori anche Medel e Destro, potrebbe esserci spazio per Svanberg, tallonato da Schouten e Dzemaili; in avanti Palacio più di Santander.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (Ramsey); Higuain (Dybala), Cristiano Ronaldo. All.: Sarri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Krejci; Poli, Svanberg (Schouten); Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All.: Mihajlovic.

Foto: Twitter ufficiale Juventus