Juve-Bayer Leverkusen, le ultimissime sulle probabili formazioni

La Champions League torna con la seconda giornata della fase a gironi e a Torino la Juventus dovrà vedersela contro i tedeschi del Bayer Leverkusen. La formazione di Bosz, priva della stellina offensiva Bailey, punterà sulla creatività di Havertz e il fiuto del gol di Volland, con il ballottaggio Demirbay-Alario che può favorire il primo per una questione di equilibrio contro una squadra come la Juve. I bianconeri ritroveranno dal 1′ Szczesny, ma anche Alex Sandro. Tornerà a centrocampo Matuidi dopo l’ultima da terzino, mentre Ramsey dovrebbe rimanere al suo posto per confermare il 4-3-1-2. In avanti, al fianco di Ronaldo, Higuain sta vincendo la sfida tutta argentina contro Dybala. Appuntamento allo Stadium alle 21:00. A seguire le probabili formazioni:

Juventus (4-3-1-2): Szczęsny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell; Aranguiz, Baumgartlinger; Havertz, Demirbay, Amiri; Volland. Allenatore: Bosz

Foto: twitter Juventus