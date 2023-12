Juve avanti sul Genoa all’intervallo (1-0): decide un rigore di Chiesa

La Juventus conduce a Marassi, in casa del Genoa, per 1-0. Gara sbloccata da un rigore di Federico Chiesa, che si è procurato al 28′ e realizzato, dopo che il portiere lo aveva steso, in uscita. Juve che ha aspettato il Genoa all’inizio, per poi provare a ripartire. Al quarto d’ora, Chiesa prova di destro, ma colpisce l’esterno della rete. Chance anche per il Genoa, su alcuni calci piazzati, un salvataggio di Gatti in area e un paio di conclusioni da fuori di Malinovskiy.

La Juve conduce 1-0, per ora decide Chiesa. Bianconeri che momentaneamente sono di nuovo primi in classifica, a +1 sull’Inter.

Foto: twitter Juve