Juve avanti contro il Napoli: 1-0 dopo il primo tempo, a segno Morata

Allo stadio “Maradona”, Napoli e Juve sono le protagoniste del match valido per la 3° giornata di Serie A. Dopo il primo tempo i bianconeri sono avanti grazie ad una rete di Alvaro Morata che, per il momento, sta decidendo la gara. La rete è arrivata al 10′ con Manolas che si è fatto scippare il pallone dall’attaccante spagnolo che dal limite dell’area di rigore in diagonale ha buttato il pallone in rete. Nonostante la reazione dei padroni di casa, la squadra di Allegri è stata brava a gestire il vantaggio.

Foto: Twitter Juventus