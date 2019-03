Juve-Atletico, bianconeri avanti 1-0 all’intervallo: la sblocca Ronaldo

Juventus in vantaggio di misura all’intervallo contro l’Atletico Madrid. All’Allianz Stadium ha sbloccato la gara Cristiano Ronaldo, che al 27′ ha portato i bianconeri sull’1-0 con un gran colpo di testa ravvicinato su ottimo crosso di Federico Bernardeschi. Primi 45 minuti molto positivi per la squadra di Allegri, che ha messo alle corde l’Atletico e ha riaperto così il discorso qualificazione dopo il 2-0 dell’andata in favore dei Colchoneros.

