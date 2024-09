Juve, Arthur unico esubero rimasto in rosa. Con Motta può divenire una risorsa

Con la cessione in prestito di Kostic al Fenerbahce, la Juve si è liberata del penultimo esubero rimasto in rosa, grazie ad un immenso lavoro svolto da Cristiano Giuntoli. L’unico profilo che il direttore sportivo ex Napoli non è riuscito a liberare è quello di Arthur, centrocampista brasiliano che nell’ultima stagione ha militato nella Fiorentina. Durante l’estate, la pista viola si era riaperta con concretezza, ma a causa di alcuni cambi di programma della stessa Fiorentina, Arthur è rimasto in bianconero. La squadra allenata da Palladino ha infatti virato su un profilo più giovane e dal peso economico meno ingente: Yacine Adli. Come raccontatovi durante l’estate, sul brasiliano vi è stato anche l’interesse di altre squadre di Serie A come Napoli, Como o Roma, ma nessuna di queste ha tentato l’affondo con decisione. Arthur rimarrà quindi, almeno fino a gennaio, alla corte di Thiago Motta. Ma non sarà una debole comparsa, perché il tecnico italo-brasiliano potrebbe puntare sulle qualità in fase di costruzione del regista ex Barcellona, che detiene alcune caratteristiche rare nell’attuale centrocampo bianconero. Non sarà sicuramente un titolare, ma probabilmente Arthur sarà un attore importante di questa Juve, almeno come comprimario ed alternativa delle prime linee.

Foto: Instagram Fiorentina