Juve, Arthur si opera per risolvere il problema della calcificazione ossea alla tibia. Stop di due mesi

Primo allenamento e prima tegola per Max Allegri e la Juventus. Dopo mesi di terapie e lavoro, Arthur ha deciso di operarsi per per risolvere una volta per tutte il problema legato alla calcificazione ossea alla tibia. Il problema si è riproposto in giornata dopo la prima sessione di lavoro con la Juventus e dopo un consulto con lo staff medico, la decisione.

Operazione che dovrebbe tenere il brasiliano lontano dai campi di gioco per un mese e mezzo/due mesi. L’operazione è stata già programmata per i prossimi giorni, probabilmente inizio della prossima settimana.

Foto: Facebook Juventus