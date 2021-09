Juve, ansia Chiesa per Allegri: lo scenario

A poco più di quarantotto ore dalla sfida del Maradona contro il Napoli, c’è un dubbio che tormenta Massimiliano Allegri: Federico Chiesa ce la farà o meno? L’esterno d’attacco ha ieri lasciato il ritiro dell’Italia anticipatamente, rientrando a Torino per sottoporsi ad alcuni accertamenti dopo il fastidio al flessore percepito durante le ultime sgambate azzurre. Nulla di grave sembra, ma al momento la sua presenza contro Insigne e compagni è ancora a rischio. Nel caso non dovesse farcela, Max potrebbe schierare titolare Dejan Kulusevski. Una situazione non proprio ideale che si aggiunge al rientro in extremis dei sudamericani e agli altri infortunati bianconeri.

Foto: Twitter Juventus