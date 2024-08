Juve, ancora un ko in amichevole: l’Atletico Madrid vince facilmente 2-0

La Juventus chiude il suo precampionato senza una vittoria, se non fosse per l’amichevole in famiglia della scorsa settimana. I bianconeri, a Gotenborg, perdono con un netto 2-0 contro l’Atletico Madrid. Primo tempo abbastanza equilibrato, chiuso sullo 0-0, senza troppi spunti da entrambe le parti, anzi con una buona Juve, con risposte positive per Motta. Nella ripresa, la maggior freschezza atletica dei colchoneros fa la differenza ed evidenzia tutti i problemi della Juve. Sblocca la gara una perla di Joao Felix, la chiude un rigore di Correa a 5 minuti dalla fine.

Finisce il precampionato della Juventus, ora testa alla prima di campionato contro il Como.

Foto: sito Juve