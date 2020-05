Si infoltisce sempre più la lista dei giocatori della Juve rientrati a Torino per la ripresa degli allenamenti. Dopo Cristiano Ronaldo, oggi anche Douglas Costa, Alex Sandro e Danilo sono atterrati all’aeroporto di Caselle: loro, così come per il campione portoghese, scatterà l’isolamento obbligatorio di quattordici giorni.

Foto: Twitter ufficiale Uefa