JUTGLÀ, IL FALSO NUEVE E UN SOGNO BLAUGRANA

La stagione complicata del Barcellona, per la ripartenza dopo una stagione poco esalante, ha visto il tecnico Xavi affidarsi spesso anche a tanti giovani, sia della Cantera che del Barcellona B, seconda squadra del club che milita nella Terza Divisione spagnola.

Tra questi giovani, che si stanno facendo notare e che si sono affacciati anche alla prima squadra, c’è Ferran Jutglà, ala offensiva, attaccante, classe 1999, autentico leader del Barcellona B, nella terza serie spagnola.

Il 22enne è il protagonista della squadra B del Barça, con ben 18 gol e 5vassist messi a referto, su 30 gare ufficiali disputate in terza serie con i catalani, che hanno trascinato i blaugrana ai playoff.

Jutglà è stato anche convocato da Xavi spesso nella prima squadra, per la prima volta nel match contro l’Osasuna dello scorso dicembre, subentrando nel finale per l’ultimo minuto di gioco, per poi essere schierato titolare contro l’Elche, la settimana successiva, match da vincere a tutti i costi per risalire la china, che ha sorriso al Barcellona nel primo tempo: prima del goal da applausi di Gavi, la rete di Jutglà, riuscito a mettere a segno il primo centro ufficiale con la prima squadra al primo match da titolare. Convocato anche spesso in Europa League, in particolare nel doppio confronto contro il Napoli.

L’esplosione del calciatore del Barça B è iniziata il 25 gennaio con una doppietta all’Unita Esportiva Costa Brava (2-2). Prestazioni sempre più convincenti, con 12 gol in 10 partite nel girone di ritorno, che lascia chiaro che l’attaccante ha meriti sufficienti per conquistare il suo primo accordo professionale con il Barça, con cui ha un accordo fino al 30 giugno.

Jutglà è stato spesso una buona alternativa in attacco per Xavi, prima del mercato di gennaio, quando poi sono arrivati Aubameyang e Ferran Torres, che hanno chiuso un po’ le porte della prima squadra al giocatore. In totale, il giovane ha giocato con la prima squadra in 8 partite nel 2021-22, sei di League e due di Coppa. Il club sta valutando la sua permanenza e la promozione in prima squadra. Con la possibile partenza di Martin Braithwaite, Memphis Depay e Adama Traoré, Jutglà avrà le sue chance per prendersi un posto da titolare in prima squadra.

Diversamente dal Barcellona B, dove gioca esterno d’attacco in un tridente, Jutglà è stato schierato da Xavi al centro dell’attacco. Un falso nueve, visto spesso nel gioco di Guardiola. Una soluzione importante in più, per il club, nel prossimo futuro. Per Jutglà il ruolo di prima punta non è un’assoluta novità, visto che lo ha fatto ai tempi dell’Espanyol B. E’ un giocatore duttile, su cui Xavi punterà il più possibile a discapito della seconda squadra, ma con ottimi benefici per la prima.

Cresciuto nelle giovanili dell’Espanyol, passando per quello del Valencia nel 2018, Jutglà ha sempre militato in squadre B, partendo proprio dall’Espanyol B, dal San Andreu e per poi arrivare al Barcellona la scorsa estate, per essere aggregato, come detto, alla squadra B. Ora i numeri sono dalla sua, Xavi crede nelle sue potenzialità e il sogno di una “promozione” in prima squadra può essere alla portata.

Foto: Sito Barcellona