Justin Kluivert (tripletta) e Kerkez schiantano il Newcastle. La lotta Champions si infiamma

Termina 1-2 al St.James’ Park tra Newcastle Utd e Bournemouth. Partita che si apre subito con il gol di Justin Kluivert al sesto minuto, ma dopo venti minuti Bruno Guimaraes pareggia i conti. Poco prima della fine del primo tempo il figlio d’arte olandese sigla un altro gol e porta i rossoneri avanti. Di nuovo. Pochi rischi nel secondo tempo per gli ospiti, anzi forse vanno più vicini loro al doppio vantaggio. Infatti al 62′ si vedono annullare un gol. Al tramonto del match Kluivert decide di portarsi a casa il pallone siglando il 3-1 e chiudendo definitivamente la partita. Ma non è finita qui! Dopo un paio di minuti decide di fare l’assist anche per il 4-1 siglato da Kerkez. Triplice fischio, tre punti e quattro gol per il Bournemouth. Sconfitta che in vista della classifica, infiamma la lotta Champions League. Infatti al quarto posto c’è il Newcastle a quota 38, con 22 partite giocate, subito dietro c’è proprio il Bournemouth a -1, a pari punti con il Chelsea che però deve recuperare una partita. Discorso simile per City e Aston Villa a quota 35, anche loro però hanno solo 21 partite giocate.

Foto: Instagram Bournemouth