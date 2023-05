Justin Kluivert e il futuro: “Mi piacerebbe restare al Valencia”

Justin Kluivert, attaccante di proprietà della Roma in prestito al Valencia, ha parlato a DAZN del suo futuro. I giallorossi chiedono 15 milioni per il riscatto, cifra al momento troppo alta per gli spagnoli. Ma l’olandese non ha dubbi, vuole restare al Mestalla.

Ecco le sue dichiarazioni: “Mi piacerebbe restare, perché a Valencia sto bene e mi diverto. Vedremo se sarà possibile, ma mi piacerebbe rimanere qui”.

Foto: twitter Roma