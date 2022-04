Juric: “Vorrei Belotti con me l’anno prossimo, ma deciderà lui. Viene da anni un po’ strani, è legato al Toro”

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Salernitana. Queste le sue parole: “Oggi era importante vincere e mostrare carattere. Belotti ha reagito, ma questa è la realtà. È un ragazzo splendido per come vive il calcio e come si allena. In casa ha fatto veramente belle prestazioni come se fosse molto motivato, fuori casa meno. Oggi si è presentato bene. Ha fatto battaglia, ha preso una traversa e si è conquistato il rigore. Lo vorrei l’anno prossimo? Sì. Penso che Belotti abbia passato anni un po’ strani dove si allenava poco, dove ha fatto pochi gol e dove era poco convinto nel modo di giocare. Non ha fatto bene ma anche lui doveva metterci più del suo. Quest’anno è stato molto difficile perché ha avuto due infortuni pesante ma è un giocatore forte. Se lo ho detto alla società? No. Perché lui ha detto che vuole fare quest’anno, non si è promesso a nessuno e poi vedere le situazioni. Il ragazzo è molto legato alla società, alla città e ai tifosi. Poi ha detto che deciderà. Io rispetto quello che mi ha detto. Quando decide me lo dirà o darà un segnale ma è un attaccante forte. Salvarsi così a nove giornate dalla fine è già una bella cosa. C’è molto da migliorare nelle fasi di gioco e nel fare più gol”.

FOTO: Twitter Torino