Juric: “Vojvoda e Ilic non ci saranno. Mi aspetto tanto da Lazaro”

Alla vigilia della trasferta di Salerno, il tecnico del Torino Ivan Juric ha presentato così la gara in conferenza stampa. Ecco le sue parole: “Durante la sosta chi ha lavorato qui, lo ha fatto bene. Vojvoda è tornato con dei problemi così come Ilic, non ci saranno. La Salernitana è piena di buoni giocatori, ci aspetta una battaglia. Lui viene dentro e Radonjić va in fascia, il gol contro il Genoa è nato così. Mi aspetto tanto da Lazaro, ha fatto bene i primi sei mesi: spero che faccia quello che ha fatto. Due punte? Contro il Cagliari abbiamo giocato con Pellegri e Sanabria: a me non piace, questa opzione non mi incuriosisce molto. Ora mi preoccupa che Sanabria torni quello dell’anno scorso, questi mesi sono stati negativi. Poi potremo modulare certe cose. Una squadra deve avere concetti chiari: se siamo passati da 37 punti a 53 è perché avevamo i concetti chiari. Adesso Sanabria deve tornare in forma, poi posso pensare di eliminare qualche giocatore e fare altre cose. Ma lì davanti abbiamo dei numeri 9, ora dobbiamo crescere come squadra con i concetti di questi anni“.

Foto: Twitter Torino