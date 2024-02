Juric: “Voglio rimanere al Torino per tanti anni e con obiettivi ambiziosi”

Nel corso della sua intervista a Dazn dopo la gara con il Lecce, Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato anche del suo futuro.

Queste le sue parole: “Bellanova? Sta bene, lavora tanto, accetta consigli, stiamo lavorando sui dettagli, per esempio il suo sinistro, è uno che ha voglia di crescere e imparare, oggi ha fatto la differenza. È giovane, ha la testa e voglia di migliorare, farà tanta strada. Pellegri deve diventare fondamentale per noi, ha tanta voglia di stare sul campo, ha fame, per questo quando l’ho cambiato era un po’ arrabbiato. Per fare cose importanti abbiamo bisogno di lui”.

Infine Juric guarda al futuro: “Io non voglio lasciare il club, questa è una società che deve andare su, in alto, non dobbiamo accontentarci, bisogna lavorare di più e meglio ed essere attaccati alla maglia. Io voglio rimanere al Torino per tanti anni con obiettivi prestigiosi”.

Foto: twitter Torino