Juric: “Vogliamo cambiare modo di giocare. Hummels e Hermoso non sono così indietro”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Roma, Ivan Juric, ha così parlato prima della sfida contro l’Udinese: “Vogliamo cambiare modo di giocare, ci sono giocatori che rispondono un po’ meglio ma Konè è un bel giocatore, un grande talento”.

Poi ha proseguito parlando di Hermoso e Hummels: “Non sono così indietro. Abbiamo tante gare in pochi giorni, avranno occasione di dimostrare il loro valore“. Sulla posizione di El Shaarawhy: “In questo momento non abbiamo molto scelte lì, lui ha fatto bene in questi anni“.

Foto: Instagram Roma