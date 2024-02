Juric: “Vittoria importantissima. Siamo un grande gruppo”

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Lecce.

Queste le sue parole:”Sono d’accordo. Il primo tempo non mi è piaciuto, nella ripresa abbiamo aggiustato le posizioni degli attaccanti e li abbiamo messi in difficoltà. Li abbiamo attaccati bene, abbiamo segnato e l’abbiamo portata a casa. In altre occasioni abbiamo fatto meglio. Ho un grande gruppo, ci credevamo e sono stati bravi nella ripresa. E’ una vittoria importantissima”

Pellegri è uscito un po’ arrabbiato “Ha una voglia matta di dare il contributo, lo vedo che ha continuità di lavoro e voglia di dare una mano. Può diventare determinante, se vogliamo fare qualcosa di importante abbiamo bisogno di tutti là davanti. E Pellegri è al punto giusto”

Come mai la sostituzione di Vlasic? “Può fare meglio, sono sincero. A Sassuolo mi è piaciuto tanto come energia e altre cose, oggi mi è piaciuto meno: lì ho scelte. Preghiamo che Masina regga e che anche sulle fasce resistano, ma in mezzo abbiamo gente che sta bene come Linetty che mette una sostanza incredibile. E anche Ricci più avanzato ha sempre fatto bene”

Foto: twitter Torino