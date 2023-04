Juric: “Vincere sarà importante per staccare una diretta concorrente e pensare all’Europa”

Rispetto a Dionisi, tecnico del Sassuolo, che aveva affermato come non pensa all’Europa per il suo club, ci pensa e come Ivan Juric, tecnico del Torino, che ha così parlato a Sky prima della sfida contro gli emiliani: “Abbiamo lavorato in pochi, solo gli ultimi giorni siamo riusciti ad essere al completo e abbiamo fatto delle buone cose”.

Quali sono le principali qualità del Sassuolo? “Tutta la squadra ha capacità tecniche, possono risolvere la partita con una sola giocata”

Siete ad un passo dall’Europa. Questo obiettivo deve essere la normalità per il Torino? “Non so quale è il reale obiettivo del Torino ma questa è una sfida importantissima perché siamo in una buona posizione di classifica ed è importante vincere per staccarsi dai propri avversari diretti”.

Foto: twitter Torino