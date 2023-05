Juric: “Verona mi ha salvato e rimane nel mio cuore. Domani sono tutti disponibili tranne Miranchuk”

Il tecnico del Torino alla vigilia della sfida contro il Verona ha parlato nella canonica conferenza stampa: “Abbiamo bisogno di punti, non mi disturba questo. Ma per me Verona è un posto magnifico, mi ha salvato e rimane nel mio cuore”.

Sugli infortunati: “Sono tutti disponibili. Schuurs ha fatto gli ultimi due allenamenti senza problemi, Aina e Vieira stanno bene. Miranchuk però si è rotto il mignolo del piede, ha tanto dolore e non ci sarà. Per Radonjic ci vuole ancora un po’ di tempo. Miranchuk ha tanto dolore, quando gli diminuisce gioca. Mi auguravo tornasse già in questa, non è che peggiori se giochi con i farmaci. Spero di averlo per la prossima”

Sull’ottavo posto: “Non ragiono in quest’ottica individuale, mi interessa solo la squadra. Sono entusiasta, l’altro giorno ho visto un dominio: torni a casa dici ‘tanta roba’. Vedo ragazzi a questi livelli contro squadre difficili, dominiamo e fa piacere. Non vivo mai le cose individualmente, non mi hanno mai caricato. Voglio che la squadra arrivi il più in alto possibile”.

Sanabria?: “Abbiamo trovato un equilibrio. E’ un attaccante un po’ particolare, un finto nove che lo lasciamo esprimersi come vuole. Si sente bene e vuole mantenere questa fame, oltre ad essere determinante. Negli ultimi tre o quattro mesi ha fatto belle cose”

