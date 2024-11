Juric: “Ultime due partite ottime, manca il risultato. Coppia Le Fée-Koné? Hanno davanti un bel futuro”

Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Union SG-Roma, sfida di Europa League. Qui di seguito le dichiarazioni del tecnico giallorosso.

“Le ultime due partite sono state ottime, ma ci è mancato il risultato. Col Verona è stata una partita strana, con errori arbitrali. Vogliamo fare bene e crescere nel gioco, ma quello che vedo in partita e in allenamento mi soddisfa. Palle inattive? Oggi siamo troppo piccoli, in altre giornate in cui ad esempio c’è Hermoso o N’Dicka possiamo essere più efficaci. Le Fée e Koné è una coppia giovane e fresca, hanno davanti un bel futuro”.

