Juric: “Troppi cali di concentrazione. Ricci presto in campo. Belotti ha preso un colpo”

Per la prima volta in stagione, il Torino non riesce a vincere per cinque partite di fila. Ivan Juric, presentatosi ai microfoni di Dazn, si spiega il momento con i troppi errori a livello di concentrazione: “A Sassuolo è stata clamorosa, perché strameritavamo. Con la Juve abbiamo fatto grande derby. Il problema sono i cali di concentrazione che ci sono costati tanto oggi, ma anche col Venezia. In questo momento paghiamo sempre gli errori”.

Sulla reazione dopo il primo vantaggio del Cagliari: “La reazione dopo il primo gol è stata di dominio, pressione. È stata fatta bene. Sull’1-1 eravamo convinti di poterla vincere, ma non siamo riusciti a far gol. Loro pressavano e abbiamo iniziato a perdere contrasti. Meritavamo qualcosa dopo il pareggio, ma poi non siamo riusciti a chiuderla”.

Su Ricci: “È dentro. Io gioco con due centrocampisti e lì c’è Lukic che sta facendo bene. Deve conquistarsi il posto. Lavora tanto e capisce tante cose. Quando lo metterò dentro si adatterà senza problemi”.

Su Belotti, uscito per un problema alla caviglia: “Sembra che sia una botta. Ha spinto molto. Peccato per quel controllo nel primo tempo in cui poteva segnare. Spero di recuperarlo per la prossima”.

