Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha così parlato delle condizioni di Alessandro Buongiorno: “Dovremo valutare. Non è una cosa da poco e starà fuori per un po’. La gara? Sono soddisfatto della prestazione. Avremo anche potuto chiuderla prima, ma siamo stati in grado di soffrire”.

Foto: Instagram Buongiorno